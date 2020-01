“A coronamento di un virtuoso percorso la Giunta del Comune di Molochio, con delibera n. 68 del 15 novembre 2019, ha provveduto a ridefinire la dotazione organica dell’Ente, prevedendo la stabilizzazione, con contratto a tempo indeterminato e part time, delle uniche due unità lavorative LPU ancora in condizioni di precariato presenti all’interno del Comune.

Grande soddisfazione per questo importante risultato, raggiunto a ridosso delle festività natalizie, da parte di tutta l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Beniamino Alessio, il quale si è sempre dimostrato attento alle esigenze di tutti lavoratori, specie quelli in condizioni di precariato, sostenendo che il lavoro è una delle più importanti risorse per consentire una vita dignitosa e garantire una tranquillità non solo dal punto di vista economico ma anche di vita e riscatto sociale. …”