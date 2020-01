Si tratta di una donna di Taurianova L.C La persona, dopo aver mostrato i primi sintomi (tosse e febbre), è stata immediatamente trasportata in ospedale a Reggio Calabria , presso il reparto di “Malattie infettive”.

Nelle prossime ore saranno effettuati tutti le verifiche necessarie per stabilire se i valori corrispondano o meno a quelli che mettono in allarme in caso di coronavirus.

Da quel che si apprende, nella Prefettura di Reggio Calabria è già stata attivata, come previsto dal protocollo, l’unità di crisi.

Al Gom è previsto l’arrivo anche degli esperti dell’Usmaf, uffici di sanità marittima aerea e di frontiera.

Ripetiamo, è solo un sospetto nulla di più che ha bisogno di accertamenti ed eventuali conferme, nessun allarmismo né si spera si crea un ulteriore allarmismo il quale non farebbe bene alla popolazione né a chi è particolarmente suscettibile.

Appena saranno effettuati tutti i test di rito si potrà sapere di più. Intanto presso la Prefettura di Reggio Calabria è stata attivata come di solito prevede il protocollo in questi casi, e sempre in maniera precauzionale e non allarmistica, l’unità di crisi.

Ci teniamo a dire che non c’è alcun allarme da destare preoccupazioni, è solo un protocollo precauzionale senza alcuna certezza né pericolo alcuno.

Saranno fatti gli accertamenti necessari per poi dare gli esiti e in caso sarà trasferito all’istituto “Spallanzani” di Roma, dove oggi due turisti della nave crociera Costa, dove sono stati ricoverati d’urgenza. E che dagli accertamenti effettuati, hanno dato esito negativo. Quindi ogni allarmismo è fuori luogo in quanto non c’è alcun allarme preoccupante allo stato attuale.