Il Coronavirus mette a rischio il voto in primavera. A Reggio Calabria e Taurianova molto probabilmente si vota in autunno?

L’emergenza coronavirus non accenna a diminuire. E potrebbe compromettere il voto amministrativo in primavera. Sono infatti sette le Regioni attese alle urne. E oltre mille i Comuni, tra cui almeno quindici i capoluoghi di provincia, in cui si dovranno eleggere i nuovi sindaci. Dunque a Taurianova e Reggio Calabria bisogna attendere in autinno per i eleggere i sindaci. Si tratta di milioni di cittadini che dovranno recarsi a votare, per non parlare delle scuole, dove dovranno essere allestiti i seggi, e della campagna elettorale che, per forza di cose, non può certo fare a meno di radunare in uno stesso luogo un alto numero di persone.

Ma anche le stesse elezioni locali potrebbero subire un rinvio in autunno. Per ora si tratta solo di ipotesi, di cui si parla nei palazzi – sempre più vuoti – della politica. Nessuna decisione è attesa a breve, né il tema è stato per ora oggetto di confronto nel merito sia all’interno della maggioranza che con le forze di opposizione