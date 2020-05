Il dott. Marco Gagliano è il nuovo commissario capo della polizia di Stato di Taurianova. Prende il posto del dott. Giuseppe Jannello trasferito a Vibo Valentia. Gagliano proviene della commissariato di Polistena. Il nuovo dirigente della polizia di Stato di Taurianova assume le redine di un commissariato in prima linea nella lotta alla Ndrangheta, in un momento difficile dell’economia del nostro Paese. Allarme usura e tentativo delle ndrine di impossessarsi delle aziende in crisi dopo la pandemia dal covid-19 sarà una nuova sfida per il giovane funzionario di polizia. Al dott. Gagliano gli auguri della redazione di Approdonews.