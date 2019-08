di Caterina Sorbara

Lorenzo Alessio, brillante chef di Gioia Tauro e membro della Nazionale Italiana Cuochi, continua a riscuotere successi su successi. Dopo essere stato protagonista in Islanda, con la preparazione di un menù esclusivo a base di baccalà, ha ottenuto un altro successo nelle Internazionali d’Italia che si svolgono ogni anno a Marina di Carrara, nel corso della Fiera del Tirreno TC.

La squadra di cuochi capitanata dal giovane chef gioiese, composta da Filippo Crisci di Forlì, dai ravennati Fabrizio Capannini, Nicholas Capucci e Cosimo Chiarelli oltre all’aiuto esterno dei riminesi Marco Frassante e Fulvio Politi, ha sbaragliato gli avversari conquistando il titolo di “Campioni Nazionali di cucina calda a squadre”.

Il capitano Alessio ha saputo guidare e coinvolgere tutti con tenacia, metodo e passione, deliziando i palati dei giudici e di tutti i commensali con le seguenti portate: antipasto composto da gambero al vapore, cilindro di branzino, crocchetta di ceci e balsamico di Modena, un piatto principale a base di filetto di maiale con salsa al vin brulè,polenta ai formaggi,pancetta arrostita e terrina di maiale, un dessert a base di mousse al cioccolato bianco con ripieno di arachidi salate, tortino alla cannella su crema marsala e sorbetto al sedano e Martini dry e frutta.

Ricordiamo che Lorenzo Alessio, ha al suo attivo altri riconoscimenti come per esempio: primo classificato al Concorso Provinciale Forlì-Cesena, maggio 2011-prile 2012; terzo classificato al Concorso Gastronomico “Gli chef e il tartufo di Dovadola”, ottobre 2012; primo classificato “Chef professionisti” al Concorso Regionale Emilia Romagna, Cervia 14 novembre 2012; primo classificato categoria professionisti al Concorso Regionale cucina Calda anno 2013 e infine primo classificato chef nel 2013, Malta Culinaria.

La cucina è prima di tutto un arte, dove amore, passione e creatività formano un tutt’uno indissolubile.

La professione dello chef è altamente creativa, prestigiosa e molto richiesta. Il successo arriva quando si è disponibili a investire in professionalità e, quindi nell’acquisizione di conoscenze sempre più aggiornate che consentono di riscoprire anche, le ricette tradizionali e di crearne nuove e capaci di incontrare il gusto delle persone.

La cucina coinvolge tre sensi: la vista, l’olfatto e il gusto. Uno chef bravo, riesce a soddisfarli tutti e tre contemporaneamente.

Uno chef bravo come Lorenzo Alessio che con le sue elevate capacità rappresenta il vero volto della Calabria, ai primi posti non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo.