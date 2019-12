Il Lion Club Polistena Brutium e la Treccani –Un partenariato di cultura come risorsa

Il 13 dicembre si è svolto, nella splendida Biblioteca Comunale Palazzo Ruffo di Scido, il service “Prospettive di riscatto e di sviluppo socio-economico del territorio: il patrimonio culturale come risorsa” organizzato, nell’ambito del progetto Distrettuale ”Da Sud”, dal Lions Club Polistena Brutium di Polistena in collaborazione con la Treccani. Dopo i saluti del Presidente del Lions Club Polistena Brutium, Dr Giovambattista Romeo, del Sindaco di Scido, Dr Giuseppe Zampogna e del Dr Giuseppe Macrì, Presidente zona 26 XI Circoscrizione del Distretto 108Ya, i lavori sono proseguiti con l’interessantissima relazione del Dr Francesco Fragale, Responsabile del Distretto 108Ya del Service, sulla conoscenza, la valorizzazione e la promozione delle risorse culturali come fattore di sviluppo socio-economico del territorio. I lavori sono stati introdotti e moderati dal Dr. Luigi Chirizzi, Responsabile Agenzia Calabria Treccani. Alla presenza di rappresentanze lionistiche, presenti i Clubs di Cosenza, Locri, Palmi, Taurianova, Roccella e Monasterace-Kaulon, nonché di Autorità militari, religiose e della cittadinanza, il Prof Mauro Minervino –Antropologo, Scrittore e docente all’Università di Catanzaro e Cosenza – ha tracciato un viaggio al Sud nella narrativa straniera contemporanea attraverso lo sguardo degli altri e la bellezza che resta. Coinvolgente, di seguito, la relazione del Dr Valerio Vernesi – Storico dell’Arte- consulente Treccani che “ Dal Voyage Pictoresque di Jean Claude Richard de Saint-Non” e le testimonianze della ricchezza dei patrimoni librari conservati in Calabria, si è soffermato sul tesoro librario del Saint-Non custodito presso la Biblioteca di Scido, esempio di conservazione e tutela. Ha chiuso i lavori il presidente dell’XI Circoscrizione Lions, l’Avv Ettore Tigani che, portando i saluti del Governatore del Distretto, Ing.Nicola Clausi, impegnato in visite ufficiali ai clubs della Campania, ha salutato i presenti e ringraziato, per il lavoro sinergico e costruttivo, i rappresentanti della Treccani, con la quale è in corso di sottoscrizione un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione della cultura. L’attenzione sarà rivolta ai giovani mediante un’offerta formativa perfettamente corrispondente agli obiettivi del progetto “Da Sud” il quale ha come scopo quello di far conoscere il patrimonio culturale, architettonico e le bellezze naturalistiche del Sud, anche mediante visite guidate, e che valorizzerà il Meridione con il suo circuito di cultura rendendolo protagonista nello scenario culturale nazionale ed Europeo. Ha inoltre evidenziato come il progetto Da Sud, mediante la conoscenza, la conservazione, la tutela e la diffusione realizzi appieno la Mission dei Lion contenuta tra gli scopi lionistici e cioè quella di “partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità”.

Nel corso del piacevolissimo pomeriggio è stato possibile degustare i dolci tipici di Scido.