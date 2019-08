Si è svolto il 20 agosto, presso la residenza del Presidente dell’XI Circoscrizione Ettore Tigani, insieme al suo staff ed ai Presidenti di zona, l’incontro programmatico preliminare alla I^ Riunione Circoscrizionale che si terrà il 22 settembre prossimo a Gerace alla presenza del Governatore Nicola Clausi, dove saranno presentati i service ed i piani d’azione per il territorio e si avvierà il confronto con le istituzioni locali per cercare di individuare insieme i bisogni prioritari del territorio. All’incontro era presente anche Saverio Cambareri responsabile del Dipartimento Aree tematiche Internazionali per Ambiente, Oncologia Pediatrica, Diabete, Fame e Vista.

Nel saluto iniziale del Presidente sono riecheggiate le parole che il Governatore Nicola Clausi, in occasione dell’apertura dell’anno sociale a Cosenza, ha rivolto ai presenti. Nel corso del suo intervento il Presidente Tigani ha sottolineato la necessità di fare conoscere al territorio le finalità e la mission lionistica ribadendo l’urgenza di fare rete, di fare formazione e di valorizzare il nostro territorio, con le sue bellezze, per il riscatto ed il rilancio della nostra Calabria. Rivolgendosi ai presenti, ha altresì rimarcato lo spirito lionistico nell’unire gli intenti e mettersi al servizio della comunità, leggerne i bisogni, prodigarsi perché a questi seguano delle risposte concrete mediante la realizzazione di service di grande spessore sia sotto il profilo umano che culturale. Concludendo il presidente ha esortato alla collaborazione auspicando progettualità, programmazione e passione ritenendo questi i presupposti per la realizzazione di un anno meraviglioso volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte del Distretto per il futuro della Calabria. A seguire una conviviale che ha contribuito a far riflettere sull’importanza e sul valore dell’amicizia.

Presidente dell’XI Circoscrizione: Ettore Tigani

Presidente di zona 24 Antonio Bruno Tassone

Presidente di zona 25 Carmelo Ciappina

Presidente di zona 26 Giuseppe Macrì

Presidente di zona 27 Massimo Serranò

Segretario Giuseppe Zampogna

Cerimoniere Achille Capria

Officer Telematico- Serenella Multari

Addetto Stampa – Arianna Messineo