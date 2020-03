Il lupo Arvo ferito e tratto in salvo da due automobilisti che lo avevano ritrovato malconcio sul ciglio della Statale 107 lo scorso gennaio, è stato trovato morto. La storia di Arvo aveva appassionato Cosenza e l’intera provincia. Aveva lasciato con il fiato sospeso e rallegrato per il suo lieto fine: Arvo ritrovato agonizzante sul ciglio della strada era stato curato ed era ritornato a correre nel nel suo habitat naturale.

Dopo essere stato messo in salvo ed effettuate le cure in una clinica veterinaria di Cosenza, lo scorso 8 gennaio era stato stato riportato in una gabbia tra i boschi della Sila, in un luogo non lontano da dove era stato ritrovato ferito. Al collo gli era stato applicato un radio collare, per monitorare i suoi spostamenti.

Ed è proprio grazie a questo collare che è stata fatta la terribile scoperta.

In un primo momento sembrava che la morte fosse avvenuta per mano dell’uomo, ma poi i veterinari insieme ai forestali hanno constatato che la morte è avvenuta per l’aggressione da parte di altri animali.