di Fameli Foti Rosa

Dopo mesi di calura e temperature altissime, nella giornata odierna, quasi a suggellare la fine di un’estate ricca d’eventi e feste regionali importanti come la Varia, è arrivata la pioggia nel territorio della Piana di Gioia Tauro. Nuvoloni, tuoni e scariche di lampi hanno annerito il cielo, un cambiamento meteorologico repentino, che non ha tardato ad arrivare. Un’intensa pioggia durata poco più di 30 minuti. Arriva così il maltempo al Sud ed è allerta gialla per Sicilia e Calabria. Un’area di bassa pressione in avanzamento dalla Sardegna verso la Sicilia continuerà ad apportare marcata instabilità atmosferica, favorendo sulle isole maggiori lo sviluppo di fenomeni temporaleschi, con carattere di forte intensità.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra le notizie di ieri. Delle criticità idrogeologiche e idrauliche potrebbero peggiorare la situazione; il bollettino nazionale di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Sta di fatto che anche a Palmi questo pomeriggio non sono mancate le difficoltà; primi segnali, tombini strapieni da ripulire da ogni tipo di sterpaglia; rotatorie allagate, strade dissestate e con cumoli di pozzanghere, caos nel traffico, segnali di rischio per l’incolumità del cittadino. Per tutti gli automobilisti si raccomanda, in caso di pioggia improvvisa, di uscire solo in caso di stretta necessità. Seguite i social e le pagine dedicate alla protezione civile, nonché quella di LibraRisk, un’applicazione: scaricandola sullo smartphone si ricevono notizie in tempo reale, di situazioni di criticità come allerte gialle, arancioni, o rosse. Tutto questo dal dipartimento Nazionale di protezione Civile. Per Palmi in data 30-31/08/2019 sono previsti temporali ed è allerta gialla, quindi si raccomanda di prestare attenzione; il centro funzionale multirischi di Arpacal prevede anche eventuali incendi boschivi, per la giornata del 29 e 30/08/2019.