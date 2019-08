L’Amministrazione comunale di Cittanova, al fine di promuovere il comparto afferente al settore produttivo, ha avviato recentemente un percorso volto a conferire nel tempo un vero e proprio valore aggiunto ai notevoli risultati riscontrati sino ad oggi. Questa fase è stata già avviata grazie ad un primo incontro avvenuto presso la sede municipale, dove è stato possibile dedicare un ampio spazio inteso come fase di ascolto finalizzato ad una maggiore conoscenza dei vari punti di forza e punti di debolezza, illustrate di volta in volta, dagli operatori del settore ambulante, da sempre impegnati a popolare il mercato del Venerdì. Si dà avvio concreto a tale percorso con una prima iniziativa, consistente nella proposta “bancarelle sotto le stelle”. Il mercato di Cittanova diventa notturno. Questa prima edizione si svolgerà Venerdì 9 Agosto, con inizio alle ore 19.00, lungo le tradizionali vie cittadine ove di solito viene realizzato il mercato settimanale. L’occasione vuole essere una vera e propria opportunità per rendere possibile alle tantissime persone rientrate a Cittanova, per il periodo delle vacanze estive, di poter visitare le bancarelle in una fascia oraria meno calda, dedicandosi con calma agli acquisti e facendo vivere con maggiore intensità il nostro paese nelle ore serali. Tutto ciò potrà essere anche una occasione per gli abitanti dei comuni viciniori, rendendo possibile l’idea di poter trascorrere una serata alternativa, visitando il mercato, godendo della frescura serale offerta dal clima, particolarmente piacevole in questo periodo estivo e dall’opportunità di fruire di tutti quei servizi messi a disposizione dagli operatori del settore economico-produttivo cittanovese. Il Sindaco, durante le fasi organizzative, si è reso particolarmente entusiasta per l’avvio di questo percorso facendo trapelare una certa fiducia dettata soprattutto dalle crescenti aspettative provenienti da alcuni operatori durante i vari incontri preparatori. Di sicuro – continua il primo cittadino – questa iniziativa, potrà trovare nelle prossime stagioni estive una migliore organizzazione ed il successo atteso potrà essere raggiunto soprattutto attraverso una costante collaborazione tra operatori economici ed amministrazione comunale. L’idea di fondo è finalizzata alla realizzazione di una serie di attività tese ad arricchire di contenuti il Venerdì, facendolo divenire un appuntamento di pregio per le future stagioni estive. Rendendo il mercato settimanale maggiormente affascinante, non solo per i nostri concittadini ma anche per tutte quelle persone attente alla programmazione, riusciremo a conferire alla nostra Comunità maggiori opportunità di crescita. Il tutto verrà elaborato mediante il costante confronto con gli operatori del settore ai quali anche in questa occasione inviamo il nostro ringraziamento e la nostra riconoscenza per l’operato svolto nel tempo.

L’ufficio stampa