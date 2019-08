di Nelly Dogali

TAURIANOVA – Ad aprile dell’anno scorso il sindaco Fabio Scionti comunicava, insieme al consigliere comunale Francesco De Marco con delega alla metanizzazione, che sarebbero iniziati i lavori per l’allacciamento alla rete gas nella comunità di San Martino. Oggi questo progetto è finalmente realtà: lo annuncia il Comune con un post sulla pagina Facebook ufficiale, realizzando così un altro importante obiettivo dell’amministrazione comunale che coinvolge le frazioni di Taurianova, argomenti centrali nell’agenda politica della città.

La metanizzazione è stata possibile grazie all’ottima intesa tra amministrazione e Italgas: la società ha, infatti, sostenuto integralmente i costi dell’opera, consentendo così di realizzare la metanizzazione di San Martino senza gravare sulle casse della città. Conclusesi le prime fasi che prevedevano la realizzazione della condotta principale e la creazione delle derivazioni, si è passati nei giorni scorsi alla fase finale degli allacci: gratuitamente la società fornirà ai cittadini la cassetta nella quale posizionare il contatore all’interno delle loro abitazioni.

La metanizzazione di San Martino è solo il primo step del progetto, che coinvolgerà anche la frazione di Amato, come ha precisato il sindaco Scionti: “Dopo il completamento dei lavori di metanizzazione a San Martino si passerà ad Amato. Nei prossimi mesi, infatti, nel periodo tra ottobre e novembre, si dovrebbe iniziare con la realizzazione dell’opera”. Il primo cittadino ha inoltre aggiunto: “Questa amministrazione punta a riportare alla normalità quei servizi che sono essenziali per il territorio locale. Fornire il metano prima della fine del mandato è priorità per la nostra squadra di governo”.

