Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina arrivata questa mattina a Catanzaro ah subito affermato che “a settembre ripartiremo in sicurezza e in presenza riportando tutti i nostri studenti a scuola”.

Il ministro Azzolina arrivata stamani in Calabria per alcuni appuntamenti tra i quali a Locri alla presenza del Presidente della Commissione Nazionale Antimafia Nicola Morra e del Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, per la presentazione del progetto sul fenomeno delle mafie che con la collaborazine tra ministero dell’Istruzione e presidenza della Commissione parlamentare antimafia che riguarda campi estivi gratuiti per mille studenti nei beni confiscati alla mafia in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Il ministro Azzolina ha anche confermato che il “Governo ha lavorato in questi mesi per garantire la sicurezza di tutti. E per farlo ha lavorato su tre fronti: utilizzare tutti gli spazi che ci sono, trovarne di nuovi se necessario e migliorare gli arredi scolastici”.