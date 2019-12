Questa mattina, a Roma, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha incontrato il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Paola De Micheli.

Nel corso dell’incontro, Agostinelli ha illustrato al Ministro le attività di rilancio e di infrastrutturazione, che l’Ente ha messo in campo per garantire allo scalo calabrese di tornare ad assumere una posizione leadership nel Mediterraneo. Si è, quindi, soffermato sull’importanza del gateway che però, nonostante sia stato realizzato, rimane inattivo a causa dell’assenza di collegamento tra l’infrastruttura portuale e la rete ferroviaria italiana.

A conclusione della riunione, il commissario straordinario Agostinelli ha invitato il Ministro De Micheli a conoscere personalmente il porto di Gioia Tauro, nell’ambito della sua visita istituzionale, fissata per martedì prossimo in Calabria. L’arrivo del Ministro a Gioia Tauro è previsto nel pomeriggio di martedì, con orario da stabilirsi.