Un respiro nuovo per la Calabria. E nasce oggi. Una primavera dentro l’inverno che la realtà presenta. Ma che il Movimento 10 idee per la Calabria vuole mutare per ogni cittadino che desidera restare e vivere dignitosamente in questa terra. Ha lavorato tanto affinché un imprenditore del valore di Pippo Callipo decidesse di offrire il suo coraggio in una discesa in campo che spiazzasse la superbia delle vittorie facili in una terra di confine vilipesa e offesa.

Il Movimento 10 idee per la Calabria che per primo ha auspicato un rinnovamento della classe dirigente calabrese e si è fatto promotore di una iniziativa tesa a sollecitare una alleanza pro Calabria, sostiene convinto la candidatura di Callipo. Da domani inizia il nuovo corso calabrese…un respiro nuovo e vitale.