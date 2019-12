“Il postino di Neruda”: lo spettacolo in scena a Lecce

“Il Postino di Neruda” è la nuova produzione teatrale di CARROZZA 3 in collaborazione con ATTORI RIUNITI. Un lavoro che nasce per rendere omaggio a MASSIMO TROISI, uno dei più grandi artisti della nostra nazione, che con semplicità, umiltà e genialità è entrato nel cuore di tutti noi. Sintesi della trama: “Il poeta cileno Pablo Neruda viene esiliato su un’isola del sud d’Italia. L’uomo vi si rifugia con la moglie. Al disoccupato, timido ed introverso Mario viene affidato l’incarico di consegnare al poeta una nutrita corrispondenza. Giorno dopo giorno i due uomini così diversi, ma così legati nell’animo, scopriranno il valore di un’amicizia apparentemente improbabile.” La compagnia “ATTORI RIUNITI” nasce e si forma nel 2013 lavorando con i migliori insegnanti di Improvvisazione teatrale in Italia e partecipando a stage, workshop e raduni nazionali e internazionali. La compagnia prosegue la propria formazione con un percorso didattico continuo di specializzazione sull’improvvisazione teatrale condotto da improvvisatori e registi professionisti. Ha all’attivo oltre trenta spettacoli di improvvisazione, teatro ed edutainment realizzati in Italia.

“IL POSTINO DI NERUDA” – Spettacolo Teatrale a Lecce

L’appuntamento è per Venerdì 13 Dicembre alle ore 21:00 presso il DB d’Essai Cinema & Teatro, via dei Salesiani, 4 – LECCE.

Info biglietti: Angelo 3493610654 – Matteo 3293105999