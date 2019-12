Guai seri per il prefetto di Cosenza Paola Galeone, indagata di corruzione per una “mazzetta”, sembra che la scena sarebbe stata addirittura videoripresa. In quanto gli investigatori della Polizia avrebbero, insieme alla vittima, concordato tale condizione all’atto della consegna del denaro. La notizia (apparsa su Gazzetta del Sud), vede indagata il prefetto Paola Galeone per aver intascato 700 euro, in un bar di Cosenza, che aveva richiesto ad una imprenditrice.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e a seguito della denuncia, la Galeone le avrebbe proposto di emettere una fattura fittizia per circa 1.200 euro con l’obiettivo di intascare la parte del fondo di rappresentanza accordato ai prefetti che era rimasta disponibile alla fine dell’anno. Con l’accordo 700 euro sarebbero andati al prefetto e 500 all’imprenditrice per la sua la “disponibilità”.

Un’azione che avrebbe lasciato senza parole la donna ma che – secondo quanto da lei raccontato al giornale – sembrava “normale” per il Prefetto e prevedeva la consegna dei soldi in un luogo pubblico. Come uno scambio di doni: soldi in una busta, con precedente messaggio e addirittura la fattura per giustificare la consegna dei soldi. Ma l’imprenditrice non avrebbe accettato e si sarebbe recata alla Polizia.

L’incontro nel bar

Concordato l’appuntamento nel bar scelto dal Prefetto, l’imprenditrice si sarebbe presentata con la busta solo che all’interno c’erano banconote fotocopiate e munita di registratori per riprendere tutto, l’incontro sarebbe stato anche immortalato. All’uscita del bar, il Prefetto però, si è trovata davanti gli uomini della polizia e nella sua borsa, c’erano proprio quei soldi. Paola Galeone, guida la Prefettura dal 23 luglio del 2018.