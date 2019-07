ROMEO Francesco, ROMEO Sebastiano (detto Seby), LAGANÀ Concetto (detto

Tino).

p.e.p. dagli artt. 110, 319, 321 c.p. perché, in concorso tra loro, Romeo

Francesco – pubblico ufficiale in quanto maresciallo della Guardia di Finanza in servizio

presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Reggio Calabria, aggregato alla Procura Generale presso la locale Corte di

Appello – per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, accettava la promessa di

Romeo Sebastiano di fornirgli utilità non dovute. Accordo concretizzatosi tramite la

l’attiva intermediazione di Laganà Concetto.

In particolare:

Romeo Francesco – per il tramite di Laganà Concetto, che si faceva latore della

proposta – sollecitava Romeo Sebastiano a perorare (sfruttando il suo ruolo di

membro del Consiglio Regionale della Calabria) l’assunzione di una persona

non identificata presso una locale impresa di trasporti ed autolinee; in cambio gli

prometteva di fornirgli informazioni, coperte dal segreto istruttorio, relative a

procedimenti pendenti presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria,

mettendosi a disposizione per far fronte ad ogni illecita esigenza di Romeo

Sebastiano, in relazione a procedimenti penali a suo carico o a carico di persone

a lui vicine:

–

Laganà Concetto indirizzava Romeo Francesco verso Romeo Sebastiano.

indicandolo come uomo politico interessato all’accordo ed in grado di assicurare

al primo l’utilità richiesta; comunicava a Romeo Sebastiano la proposta

formulata da Romeo Francesco; ne consigliava l’accettazione, raccogliendo il

consenso di Romeo Sebastiano; manteneva i contatti tra i predetti ed

organizzava incontri tra gli stessi, con modalità finalizzate a scongiurare il

rischio di intercettazioni telefoniche e ambientali; garantiva la concretizzazione

del pactum sceleris, assumendo l’incarico di ricevere da Romeo Francesco le

informazioni riservate e quindi di veicolarle a Romeo Sebastiano;

Romeo Sebastiano accettava la proposta proveniente da Romeo Francesco,

chiedendo a Laganà Concetto di organizzare un immediato abboccamento con il

finanziere, per concordare i dettagli dell’accordo e per darvi concreta attuazione

e a tal fine, in più occasioni, lo incontrava clandestinamente.

In Reggio Calabria, tra il 24 giugno ed il luglio 2015