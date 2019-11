Riceviamo e pubblichiamo

Gent.mo Direttore, con riferimento all’iniziativa organizzata dal dott. Antonio Sapone e dall’On. Giovanni Nucera relativa alla nascita di un nuovo soggetto politico “Patto per il cambiamento”, contrariamente a quanto asserito dal Presidente Sapone, gradirei specificare che io non ho mai aderito alla suddetta associazione. Contattato telefonicamente dal dott. Sapone ho dato la mia semplice disponibilità ad essere ascoltato per eventuali suggerimenti finalizzati, a mio avviso, all’interesse della città. Voglio sperare che il mio nome non sia stato utilizzato al fine di una vana ed inutile ricerca di visibilità poiché il mio nome non è talmente importante da essere usato per tali fini e, inoltre, questo modo di fare è totalmente contrario al mio costume ed al mio intendere la politica. Sarò sempre disponibile ad un dialogo proficuo con tutte le forze vicine al mio modo di agire ed al mio pensiero di sinistra, soprattutto nell’interesse dello sviluppo della città, nella speranza di un futuro politico più chiaro rispetto all’attuale fase di confusione della politica locale e regionale tutta, verso una unione complessiva di tutte le forze progressiste e moderate di sinistra reggine e calabresi. Grazie per la Sua attenzione e per il tempo dedicatomi

Bruno Azzerboni