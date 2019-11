Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 21 novembre 2019 (Seduta n.13) , sotto la presidenza del Presidente Prof. Giuseppe CONTE, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza On. Riccardo FRACCARO, ha – tra l’altro –deliberato, su proposta del Ministro dell’Interno Dott.ssa Luciana LAMORGESE, la nomina a Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del dirigente superiore ingegnere Santo ROGOLINO.

L’ Ing. Santo Salvatore ROGOLINO, nato a Reggio di Calabria il 28/11/1955, attualmente ricopre, con la qualifica di Dirigente Superiore del Ministero dell’interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco –, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Ispettivo per l’Italia Meridionale e Sicilia (Palermo).

Il Dott. Ing. Santo ROGOLINO è laureato in Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad Indirizzo Idraulico ed ha conseguito, a seguito del concorso indetto con Decreto Ministeriale 04/09/1982 del Ministero della Pubblica Istruzione, l’Abilitazione all’insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico.

Tra le precedenti esperienze professionali l’ing. ROGOLINO ha ricoperto i seguenti incarichi:

● Vice Comandante e Comandante Reggente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria –

● Comandante Provinciale VVF di Brindisi, Reggio Calabria, Grosseto e Vibo Valentia

● Dirigente dell’Area dell’Attività di Soccorso Speciale aeroportuale del Dipartimento VVF, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Direzione Centrale per l’Emergenza – Ufficio Centrale del servizio Aereo) –

Ed ecco le altre nomine deliberate nella medesima seduta dal Consiglio dei Ministri:

□ – su proposta del Ministro dell’interno Dott.ssa Luciana LAMORGESE:

– la nomina a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei dirigenti superiori ingegneri Stefano MARSELLA, e Michele DE VINCENTIS,

– la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei dirigenti superiori della Polizia di Stato Massimo ZANNI, contestualmente collocato in posizione di disponibilità per le esigenze della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Questore di Catania Dott, Mario DELLA CIOPPA, del Dott. Carmine BELFIORE (nativo di Rossano – CS) già Questore di Latina ed attualmente all’Ispettorato Generale del Senato, del Questore di Trieste Dott. Giuseppe PETRONZI e del Questore di Napoli Dott. Alessandro GIULIANO, che permangono nelle attuali funzioni;

□ – su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Prof. Roberto GUALTIERI, il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi alla dr.ssa Valeria VACCARO, dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero.