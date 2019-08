di Fameli Foti Rosa

Stasera, a Palmi, alle 18.30, la villa del paese sarà allietata dai versi dalle poesie di Domenicantonio Minasi, autore televisivo, collabora attualmente con diversi programmi di Rai 1. Il dott. MINASI è noto per l’evento estivo che si è ripetuto per alcuni anni presso l’anfiteatro all’aperto zona Torre Marinella di Palmi, dal titolo “La notte dei Sospiri”, andato in onda sui palinsesti RAI. Le poesie sono frutto di un manoscritto lasciato dalla madre prima di elevarsi in cielo. Il libro che verrà presentato a Palmi questa sera dal titolo “Il Rosso e lo Zenzero” edito da L’Erudita contiene una prefazione di Raffaele Morelli. La copertina realizzata da Milo Manara il noto Grafico internazionale.

È disponibile nelle principali librerie e negli store online via web. Questa volta Minasi sulla linea che parte dagli scritti di sua madre Caterina Paladino Minasi: poetessa palmese , mai dimenticata, a cui è stato dedicato più volte un evento estivo con grossi nomi del palinsesto cinematografico italiano come Ricky Tognazzi, e della musica italiana come Simone Cristicchi. La” Notte dei Sospiri” organizzato Domenicantonio Minasi a Palmi dal 2010 al 2015, questa volta presente nella elegante location di villa Giuseppe Mazzini di Palmi, alle ore 18.30 del 31 agosto2019,in questo luogo magico, balcone sullo stretto di Messina, in tale contesto si parlerà delle poesie contenute nel volume assieme ad Alberto Rossi, noto per aver partecipato come attore nel programma tv di Rai3 “Un posto al sole”. Con loro nel parterre presentazione libro la simpatica Erica Cunsolo, neo inviata di Striscia la Notizia. In rappresentanza del Comune di Palmi l’assessore Wladimiro Maisano, Giuseppe Catalano e Viviana Minasi (giornalista).

Ad arricchire la serata presente la fisarmonica del maestro Adolfo Zagari, già ospite de La Notte dei Sospiri nell’edizione 2015. Dove la musica intreccia poesia e danza , con il tango di Astor Piazzolla. “Il Rosso e lo Zenzero” composto da ben oltre trenta poesie scritte in modo sintetico, affronta temi importanti come le criticità relazionali affiancate ad una leggera ironia e accostamenti culinari. Una lettura concreta da esplorare con curiosità espressiva. Questa sera a Palmi ore 18.30 .