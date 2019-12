Il Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino ha espresso il proprio personale rammarico e dispiacere per la notizia dell’estromissione di Francesco D’Agostino dalla lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Secondo il primo cittadino “L’esclusione di Francesco D’Agostino dalle liste che sosterranno Callipo nell’imminente tornata elettorale è un errore e costituisce un comportamento illogico, tanto nel metodo scelto che nel merito della stessa decisione.

Un percorso di rinnovamento e di crescita non può giustificare decisioni immotivate e discriminatorie nei confronti di chi, da oltre venti anni, opera nelle istituzioni con grande impegno e spirito di sacrificio.

Nessun candidato o partito politico può ergersi a giudice unico dei comportamenti di un politico che ha già ampiamente dimostrato, e lo testimoniano sentenze già passate in giudicato, di essere molto al di sopra di sospetti ed illazioni.

Un uomo politico che esce completamente pulito da una bufera giudiziaria e mediatica senza precedenti non può essere estromesso all’ultimo momento, senza spiegazioni plausibili, in nome di un fantomatico rinnovamento.

D’Agostino ha sempre avuto a cuore le sorti della Calabria, con un occhio di riguardo al suo territorio di riferimento, ed in particolare la nostra comunità cittanovese per la quale ha sempre costituito un sicuro punto di riferimento, ed ha maturato una significativa esperienza nella Provincia prima e nel Consiglio Regionale in questi ultimi cinque anni.

Forse la sua colpa è quella di aver lavorato in silenzio per individuare soluzioni che possano dare risposte certe ai calabresi su temi di rilevanza fondamentale.

Se il rinnovamento della Calabria parte con questi presupposti esprimiamo forte preoccupazione”.

Francesco Cosentino