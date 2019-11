Di LL

Il sindaco Fabio Scionti venerdì 22 novembre si recherà personalmente all’istituto Gemelli Careri per incontrare gli studenti. L’incontro programmato alle 8,30 per dare la possibilità al sindaco di rientrare in Calabria impegnato in questi giorni in Toscana per seguire i lavori dell’Anci. Intanto domani mattina i tecnici della città metropolitana di recheranno a Taurianova dopo la segnalazione del sindaco Scionti e di Marino per un ulteriore sopralluogo per sistemare definitivamente la struttura scolastica