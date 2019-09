Sono cinquantadue le persone di nazionalità curda ed irachena approdate stamani sulla costa crotonese e arrivate in Italia con un’imbarcazione a vela. Lo sbarco è avvenuto a Le Castella, nel Comune di Isola Capo Rizzuto. Tra i migranti presenti anche due bambini e due donne. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano è finita su alcuni scogli della spiaggia, in una zona anche impervia. Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Polizia di Stato, mentre dal mare le motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno recuperato le persone, che intanto erano salite sugli scogli, e le hanno condotte in sicurezza nel porto di Le Castella dove sono state affidate al personale di soccorso e trasferiti al centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto per le procedure di identificazione.