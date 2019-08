Stava facendo il bagno a Cirella di Diamante, ma è stata colta da un malore improvviso: ha perso così la vita una donna originaria e residente in provincia di Torino di 80 anni. La donna, in mattinata, in acqua con il compagno e la sorella, ha accusato un malore, iniziando ad urlare volendo attirare l’attenzione dei bagnanti che l’hanno trascinata a riva. È stato immediatamente allertato il 118 che, giunto sul posto, ha dovuto constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio. Sul posto era stata allertata anche una unità di elisoccorso. La salma è stata restituita alla famiglia.