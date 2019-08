In questi giorni di temperature molto elevate, la Calabria, ed in particolar modo la provincia reggina, vive un momento di estrema difficoltà a causa dei numerosissimi incendi. Nella giornata di giovedì, infatti, è stato un vero giorno di fuoco, con circa venti roghi che hanno messo a dura prova gli uomini di Calabria Verde e dei Vigili del Fuoco. Sui cieli reggini era impegnata l’intera flotta aerea a disposizione della nostra Regione, servizio rafforzato con il dirottamento a rinforzo anche di altri Canadair provenienti da altre zone d’Italia.

Un Canadair Can27, partito da Capodichino, chiamato per un intervento di un incendio boschivo nel Comune di Seminara, si è reso protagonista di uno spettacolare quanto rischioso intervento sulla strada statale 18, in prossimità dello svincolo per Sant’Elia, dove era divampato, per motivi ancora da accertare, un enorme incendio a ridosso di numerose abitazioni e di un ristorante. La prontezza e la grande professionalità dimostrata dal pilota del Canadair e del Dos, Nello Stranges, che si trovavano a pochi chilometri di distanza per spegnere altre fiamme, che hanno operato attraverso degli sganci di acqua e schiumogeno, ha consentito di evitare che la situazione prendesse una piega disastrosa. Gli abitanti della zona hanno vissuto momenti di grande paura ed hanno descritto l’intervento del Canadair come un’esperienza fortemente emotiva.

Ancora una volta Calabria Verde si dimostra, sotto la guida del Commissario, generale Aloisio Mariggiò, e dell’intero coordinamento regionale e provinciale, un’azienda di notevole efficienza nella lotta agli incendi. A Calabria Verde, al Dos Nello Stranges, al pilota del Canadair, alle squadre di terra di, ai Vigili del Fuoco ed ai Carabinieri della compagnia di Palmi è arrivato il plauso degli abitanti della frazione interessata dall’incendio, ma, più in generale, il ringraziamento dell’intero popolo calabrese per il grande lavoro di protezione e salvaguardia del territorio.