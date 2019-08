Ieri sera si è verificato un principio di incendio in un’area del laboratorio chimico del Dipartimento provinciale Arpacal di Catanzaro, nel quartiere Lido, nel quale sono operativi strumenti di alta tecnologia per le analisi dei microinquinanti. I danni, la cui stima precisa è già in corso, sono ingenti e, comunque, sul valore dei milioni di euro. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco ed è stato circoscritto grazie al sistema di protezione attivo e passivo antincendio che ha funzionato, come le porte tagliafuoco, la compartimentazione dei locali del laboratorio e dei sistemi di rilevamento. I Vigili del fuoco hanno interdetto l’area per sicurezza, tant’è che il laboratorio chimico rimarrà chiuso sino a nuove disposizioni.

Intanto, tutte le analisi saranno smistate prontamente sulle linee dei laboratori degli altri Dipartimenti provinciali. Quanto accaduto è stato circoscritto, oltre che grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, che ringraziamo, al solerte intervento di alcuni dipendenti dell’Agenzia che si sono subito recati sul luogo dell’incendio per collaborare alle operazioni. Gli stessi Vigili del Fuoco hanno chiesto la collaborazione anche del nostro laboratorio Agenti Fisici di Catanzaro per la misurazione della presenza di eventuali contaminazioni nei luoghi. I carabinieri hanno acquisito oggi la videoregistrazione del nostro sistema di sicurezza in considerazione dei considerevoli danni provocati dall’incendio, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti anche questa mattina per approfondimenti.