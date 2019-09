Incidente nella mattinata di ieri a Pizzo. Una donna e suo figlio stavano percorrendo la statale in motorino quando, per causa ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. Per lei, che testimoni dicono essere cosciente al momento dell’arrivo dei sanitari, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso ed il trasferimento all’ospedale di Catanzaro.