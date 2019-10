Strage del sabato sera in Calabria dove a Rende intorno all’una di notte c’è stato uno schianto violentissimo tra una Citroen C3 ed una Polo Volkswagen lungo la Statale 107 (silana-crotonese). Precisamente nel tratto che attraversa l’abitato di Rende, tra gli svincoli di Piano Monello e Contrada Sant’Agostino. Dove oltre l’asfalto viscido a causa delle forti piogge c’è in prossimità una curva pericolosa.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento, ma sembra che le due auto si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto si apprende le quattro vittime erano tutte a bordo della Polo. Mentre i due occupanti della C3 sono rimasti feriti e trasportati con il 118 presso il pronto soccorso dell’Annunbziata di Cosenza. Sul posto, oltre ai sanitari sono giunti i vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere ed i carabinieri del comando provinciale per i rilievi.

Il traffico è rimasto a lungo interrotto in entrambe le direzioni e deviato sulla viabilità locale dal personale dell’Anas mentre gli addetti della Deam Sud hanno ripristinato il fondo stradale.

I ragazzi che hanno perso la vita, tutti giovanissimi sono: Alessandro Algieri 18 anni, Mario Chiappetta 19 anni, Federico Lentini 18 anni e Paolo Iantorno di 19.