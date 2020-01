Incidente stradale a Bolzano, auto contro un gruppo di giovani turisti tedeschi: sei morti e undici feriti. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica.

Tragedia a Bolzano. Un grave incidente stradale è costato la vita a sei turisti tedeschi. L’incidente ha avuto luogo attorno all’una di notte, quando un’auto ha investito ad alta velocità un gruppo di diciassette giovani turisti tedeschi. Sei sono morti sul colpo, mentre undici sono rimasti feriti, di cui quattro in maniera grave. Le vittime sono di età compresa tra i 20 e i 21 anni. È successo stanotte a Lutago, in provincia di Bolzano. Il gruppo si trovava sul bordo della strada, nelle vicinanze di un albergo. Aveva passato la serata in un locale e stavano scendendo da un pullman. Secondo alcuni media locali, al volante della vettura, una Audi TT, c’era un ventottenne della regione che avrebbe avuto un tasso alcolemico troppo alto. Per accertamenti è stato portato all’ospedale di Brunico. Ora è in stato d’arresto. L’accusa è di omicidio stradale e lesioni stradali. Il giovane, rischia fino a dodici anni di carcere. Sul posto sono intervenuti circa centosessanta soccorritori. I vigili del fuoco hanno allestito sulla strada un tendone per le prime cure dei feriti che poi sono stati trasportati con le ambulanze negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Una donna in gravi condizioni è invece stata elitrasportata d’urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck, in Austria. Trattandosi di una comitiva numerosa, complessivamente un’ottantina di persone, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” informa che è stata istituita una hotline che fornisce informazioni ai parenti in Germania.