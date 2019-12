Un giovane di 27 anni di Melicucco, è deceduto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto questa notte in una contrada nel Comune di Rosarno. Per cause in corso d’accertamento un giovane di Melicucco, è finito fuori strada precipitando dal ponte che stava percorrendo. Il giovane pare che sia stato trovato soltanto alle prime luci dell’alba ancora in vita. Ogni tentativo del personale medico per salvargli la vita è stato vano.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, il personale del 118 e i vigili del fuoco.