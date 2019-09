Incidente sul lavoro ieri mattina a Taurianova all’interno del parcheggio di un supermercato della città. Le notizie sono frammentarie e in via di accertamento. Quello che si sa è che un giovane operaio di una ditta esterna addetta alle pulizie, mentre stava pulendo una pensilina in vetro adiacente nel piazzale del parcheggio del supermercato, per motivi ancora tutti da accertare da parte delle forze dell’ordine, è caduto subendo delle gravi ferite alla testa. Viste le condizioni avvisate fin da subito, molto critiche, si è provveduto a portarlo al pronto soccorso di Polistena e da lì è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso in un altro nosocomio. Le notizie sulle condizioni del lavoratore, allo stato attuale, sono ignote come anche l’identità dello stesso.

