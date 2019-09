Incidente sul lavoro ad un 42enne tecnico italiano della Provincia di Como che è rimasto seriamente ferito avvenuto questa notte poco prima della 1.30 in una ditta per la raffinazione e la trasformazione dei metalli preziosi in via Moree a Mendrisio, in Svizzera. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,l’uomo ha riportato delle ustioni nel corso della lavorazione di un metallo prezioso. Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia città di Mendrisio in supporto, sono intervenuti i pompieri del Centro di soccorso del Mendrisiotto e i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure al 42enne l’hanno trasportato all’ospedale. L’uomo ha riportato serie ustioni, non tali da metterne in pericolo la vita.