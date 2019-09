Un 54enne, Pasquale Costantino, è morto ieri in un incidente sul lavoro. L’uomo, alla guida di un trattore, era impegnato a lavorare su un terreno in località Velati del comune di Platania, quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è rovesciato schiacciandolo. Arrivo immediato dei sanitari del 118 ma per Costantino non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per rimuovere il corpo, i Carabinieri e la Polizia Locale per le indagini.