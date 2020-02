India, leonessa uccide bimbo di cinque anni

Una storia davvero incredibile ed una tragedia immane quella che giunge dalla lontana India. Una leonessa improvvisamente uscita da una zona forestale ha attaccato ed ucciso martedì intorno all’una di notte un bambino di cinque anni che dormiva in un villaggio indiano alla periferia di Uchaiya nel distretto di Amreli. L’incidente, è avvenuto nell’area di Rajula Taluka nel distretto di Amreli, Gujarat, con un totale di 194 famiglie residenti, che confina con una densa foresta, quando il felino che sta allevando due cuccioli, secondo i funzionari del corpo forestale, è uscito allo scoperto azzannando il piccolo, Kishor Parmar, portandolo via nel sonno nella foresta. Una squadra del Dipartimento delle Foreste ha iniziato immediatamente le ricerche e dopo due ore ha ritrovato i resti del cadavere orrendamente mutilato del bambino a circa un chilometro all’interno dell’area forestale. “Non conosciamo le circostanze in cui si è verificato l’incidente nel buio della notte. Ma stiamo indagando sulla questione.” ha dichiarato Dushyant Vasavada, capo conservatore delle foreste dell’area faunistica di Junagadh, una suddivisione dell’India, classificata come municipality, di 168.686 abitanti, capoluogo del distretto di Junagadh, nello stato federato del Gujarat. Il personale del corpo forestale sta ora tentando di catturare la leonessa, che fa parte della specie asiatica, usando una gabbia. La deforestazione selvaggia negli anni in India ha modificato l’equilibrio biologico dei predatori e non solo e ne ha alterato il comportamento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. I leoni, attaccano spesso l’uomo, specialmente quegli che vivono ai margini della foresta o dei Parchi Nazionali. Difficilmente i morsi sono letali, ma le aggressioni possono essere molto pericolose come nel caso non isolato di questa tragedia.