Una nota recante disposizioni della Prefettura si abbatte sulla comunità di Ferruzzano come se fosse una notizia improvvisa: il decadimento dalla carica di Sindaco, per ineleggibilità, del primo cittadino.

Una notizia che, però, non ha affatto il sapore di una novità. Infatti da tempo la questione era ben risaputa pubblicamente!

Tant’è che il Partito Comunista, da molto, chiedeva che venissero dissuasi i dubbi sulla legittimità del ruolo occupato dal Sindaco in carica, lamentando i continui ritardi dovuti ai rinvii delle udienze della Corte di Appello sul caso.

Adesso la sentenza è arrivata, auspichiamo presto nuove elezioni benché sappiamo dei tempi tecnici. Ma il nostro augurio è che le Autorità competenti siano più accorte e non accettino liste facente capo a persone ineleggibili, per il rispetto della legge e del popolo sovrano che costituisce l’elettorato.