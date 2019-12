«È urgente un coraggioso piano di investimenti infrastrutturali per favorire lo sviluppo e rilanciare la competitività del sistema produttivo ed economico regionale. L’arrivo in Calabria del viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, conferma il forte impegno del governo nazionale in questa direzione». Lo afferma Francesco Aiello, candidato alla presidenza della Regione Calabria per l’alleanza civica del Movimento 5 Stelle. In veste di componente del comitato di indirizzo della Zes Calabria, nominato dall’allora ministro 5 Stelle Danilo Toninelli, sabato 7 dicembre alle ore 11 Aiello accompagnerà Cancelleri al portò di Gioia Tauro, per la prevista visita istituzionale del viceministro. Nella stessa giornata, proprio Aiello illustrerà a Reggio Calabria proposte e priorità sul sistema calabrese dei trasporti: alle ore 18 presso la sede del Meetup Reggio 5 Stelle, in via Spirito Santo. A questo appuntamento oltre al candidato governatore del Movimento 5 Stelle interverranno il parlamentare europeo M5S Mario Furore e gli attivisti pentastellati Domenico Augliera e Fabio Foti.