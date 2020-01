I ragazzi verdegialli si inpongono sulla Propellaro S.Lab per 6 – 2.

una partita dove fin da subito passano in vantaggio in vantaggio per poi prendere il largo senza un minimo di sofferenza e con tanta voglia di vincere.

MAMMOLA ANDREA “FORZA 4”:

Il capitano sigla 4 gol(secondo poker di fila) e vero trascinatore.

Insieme a lui grande prova anche per l’allenatore-giocatore Nocifora siglando una doppietta.

Ottima prestazione da parte di tutti i calcettisti taurianovesi dimostrando margini di miglioramento partita dopo partita e attaccamento alla maglia e un forte spirito di gruppo sempre più unito

Adesso la prossima settimana ci sarà il turno di riposo intanto si godono il momentaneo primato