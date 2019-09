Prima campanella per gli studenti del territorio regionale. Oggi, infatti, si è aperto l’anno scolastico negli istituti della Regione Calabria. La politica locale ha voluto omaggiare gli alunni con un messaggio di augurio per l’inizio di un nuovo percorso formativo.

Aldo Alessio, sindaco Gioia Tauro

Carissime studentesse e carissimi studenti, il percorso che vi accingete tutti ad intraprendere (alcuni, per la prima volta) è uno dei più importanti viaggi della vostra vita. Un percorso impegnativo, ma colmo di occasioni, cose nuove da imparare, esperienze ed incontri, che mi auguro saprete cogliere ed interpretare al meglio, perché saranno preziose per la vostra storia personale ed importanti in un domani non troppo distante, in cui dovrete svolgere funzioni sociali di primo piano, per scrivere una storia nuova e migliore di quella che stiamo vivendo. Non dimenticatelo mai e non abbiate paura, né di sbagliare (perché nessuno è immune da errori e proprio da quelli s’impara di più), né di non farcela davanti alle difficoltà, perché nessun ostacolo è invincibile, se lo affronta con il giusto impegno. E poi, chiedetevi sempre “Perché?”. Ogni cosa, nella vita, ha una ragione e non fanno eccezione i teoremi matematici, le correnti letterarie e meno che mai gli eventi storici. Dunque, se imparerete a domandarvi perché, apprenderete anche un metodo per elaborare pensieri e considerazioni, così da ambire ad essere cittadini liberi e consapevoli.

Non abbiate vergogna di dire : “Non ho capito!”, se vi capiterà di non avere chiaro qualcosa e non nutrite l’imbarazzo di domandare aiuto, se sentirete di averne bisogno, perché chiedere aiuto nelle difficoltà non è sinonimo di debolezza, ma è un atto di coraggio, poiché come è forte chi sa sollevarsi e continuare a camminare, dopo essere caduto, allo stesso modo lo è chi affronta, con tenacia e perseveranza, gli ostacoli, avendo anche l’umiltà e l’intelligenza di chiedere eventualmente sostegno. Perciò, siate audaci ed abbiate fiducia in voi stessi, nelle vostre tante risorse e potenzialità, contrastando con intelligenza il timore del fallimento e così sottraendovi alle lusinghe delle prospettive facili, che sono solo mere illusioni, perché ciò che è comodo difficilmente è sano ed ogni cosa, per realizzarsi, ha bisogno del giusto impegno e del giusto tempo, che accorciare non è mai positivo o lecito. Dunque, non adottate le sfide e le aspirazioni altrui, senza averle prima valutate e condivise, ma ambite ad avere vostri sogni ed impegnatevi al massimo per realizzarli, investendo nella cura di voi stessi, della vostra preziosa ed insostituibile individualità. Dunque metteteci tutta l’audacia che avete. Al vostro fianco, sarete sempre sostenuti dalle cure amorevoli dei vostri genitori e dalla competenza dei vostri insegnanti, ai quali ricordo che, nelle ambizioni dei padri costituenti, la scuola è il luogo privilegiato in cui in cui formare un’umanità libera e civile, la migliore umanità possibile. A questo, ciascuno di noi, in base alla propria responsabilità personale, prima che istituzionale, deve lavorare instancabilmente, senza mai recedere dall’obiettivo.

Così voglio qui ribadire il pieno sostegno della nuova Amministrazione comunale, la quale compatibilmente con le tante difficoltà economiche che sta attraversando l’Ente, assicura al mondo della scuola e delle famiglie, la più ampia disponibilità a prestare ascolto alle esigenze che ci verranno sottoposte, in modo costruttivo, per la migliore cura della vostra crescita. In quest’ottica di unione e condivisione, quindi, buon anno scolastico a tutti gli studenti delle scuole di Città, ma anche buon anno scolastico a tutti noi che abbiamo l’importante responsabilità di sostenere gli allievi in questo fondamentale percorso di crescita ed istruzione.

Salvatore Leva, commissario sezione Udc Taurianova

IL commissario della locale sezione Udc di Taurianova, Salvatore Leva, augura a tutto il personale docente e non docente della scuola degli Istituti di primo e secondo grado della città di Taurianova, agli studenti che si presentano al mondo dell’istruzione a chi già c’era e a chi appena arrivato. Pronti alle sfide per affrontare questo nuovo anno scolastico 2019/2020 con passione e determinazione, con la consapevolezza che sarà ricco di momenti di crescita, umana e culturale. Buon anno scolastico.

Michele Galimi, dirigente regionale Partito Democratico

Oggi per tantissimi ragazzi e bambini della nostra realtà si aprirà il percorso del nuovo anno scolastico. Un impegno solenne, importante che consentirà ai nostri giovani un arricchimento culturale ed una crescita umana, necessari a formare i cittadini di domani. Come Partito Democratico della Piana formuliamo a tutti loro i nostri auguri ed un abbraccio particolare a quelli che si apprestano ad entrar nelle strutture scolastiche per la prima volta. Vogliamo portare la nostra piena vicinanza agli svantaggiati, ai disabili ed alle loro famiglie, ribadendo il nostro impegno per la piena attuazione del diritto allo studio, vigilando sulla nomina degli assistenti educativi e sugli insegnanti di sostegno già dai primi giorni di scuola.

Maria Teresa Perri, consigliere comunale “Innamorati di Taurianova”

Il primo giorno di scuola è sempre un momento di grande emozione, specie per i ragazzi, non solo del primo anno, e segna. l’inizio di un percorso stimolante e importante per la crescita culturale e umana non solo degli studenti, ma di ogni individuo che, con diverse competenze e responsabilità, ne prende parte. Una particolare attenzione voglio rivolgerla a tutti gli alunni, consigliando loro di impegnarsi a studiare in modo serio e continuo, auspicando che nel percorso scolastico siano messi a disposizione tutte le competenze affinché ogni diversita’ sia annunalata ;un percorso fruttuoso in formazione ed esperienze, nonché ricco di soddisfazioni e positività per tutti. Tengo ancora a ricordare che la scuola, con l’ausilio delle famiglie, ha il compito di educare e formare gli uomini di domani, affinché questi siano persone dallo spirito libero e capaci di affrontare le sfide della vita con maturità e competenza, oltre a tenere alti i valori della nostra Costituzione.

Questo è l augurio che, di cuore, porgo agli studenti e ai docenti, non solo in veste di Consigliere Comunale ,ma soprattutto come madre che guarda a tutti i giovani studenti come alle proprie figlie, Martina e Sofia, che quest’anno si accingono ad affrontare un anno scolastico che le vedrà impegnate con gli esami finali. Un plauso speciale, inoltre, va a tutti i genitori per l’impegno e l’amore che profondono a piene mani nel seguire con attenzione il percorso scolastico dei propri figli. In ultimo, rivolgo un ringraziamento a tutto il personale non docente per la fattiva collaborazione, indispensabile al funzionamento degli istituti scolastici presenti nel territorio comunale. Auspico, infine, che i nuovi dirigenti scolastici, del 1′ e 2′ Circolo, si trovino bene, sin dall’inizio, nella nostra comunità e che, insieme ad essa, possano svolgere un lavoro proficuo. Buon Inizio a tutti.

Amministrazione comunale Villa San Giovanni

“Agli studenti, alle famiglie, al personale docente e non docente, alle dirigenti, a tutti coloro che gravitano nell’universo scuola giungano i miei più sinceri auguri per un anno scolastico sereno e proficuo. Un saluto particolare alla nuova Dirigente Marino cui va un caloroso benvenuto nella nostra Città e della quale abbiamo già apprezzato il garbo e la professionalità. Un saluto affettuoso alla Dirigente Trecroci che lascia il mondo della scuola, a lei il più sentito ringraziamento per l’opera svolta in tanti anni di passione e di impegno spesi per i nostri studenti. La scuola è base della società attuale e soprattutto di quella futura. Migliore è l’impegno che tutti profondiamo nel funzionamento del sistema dell’istruzione, migliore sarà la società che lasceremo in eredità ai nostri figli ed ai nostri nipoti. A maggior ragione questo discorso vale per il nostro territorio che sconta deficit arretratezza e sottosviluppo accumulati in decenni: per noi del Sud la scuola deve rappresentare il trampolino di lancio per il riscatto e lo sviluppo. Come amministrazione, nei limiti della nostra competenza, abbiamo profuso il massimo impegno: sia in termini di pulizia dei plessi che dei cortili che potranno essere fruiti dai bambini e dai ragazzi visto la prosecuzione della bella stagione, sia confermando, fin da subito, il servizio mensa, tanto apprezzato dai genitori nell’anno scolastico passato, sia ancora attivando da subito il servizio scuolabus, sia infine, nonostante le ristrettezze di bilancio, dal 1° ottobre il servizio di assistenza specialistica educativa per i bambini ed i ragazzi con disabilità, per garantire ai meni fortunati le stesse condizioni di fruizione dell’istruzione. Mi piace rivolgermi a voi studenti con il monito di Nicola Gratteri, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro: “Ragazzi studiate, fottiamoli”. Quell’espressione forte proprio per giungere meglio alle vostre orecchie, usando uno slang informale e colloquiale, vuole rappresentare la lotta contro tutte le brutture della nostra società meridionale ed in prima battuta contro la criminalità organizzata e la corruzione. E come si fa? Studiando, riflettendo, ragionando, cercando di capire i problemi, analizzandoli, senza cedere alla facile tentazione dell’omologazione, della moda e conformismo. Sfruttate i talenti che la natura vi ha donato, portateli a frutto e migliorerete voi stessi ed il mondo che vi circonda. Se riuscirete a sconfiggere le piaghe del Sud con la vitalità, la vivacità e la fantasia che la gioventù porta con sé, vi regalerete un paradiso in terra”.

Con queste parole il primo cittadino Giovanni SICLARI questa mattina in piazza Valsesia ha salutato e fatto gli auguri a tutti i ragazzi che si accingono ad iniziare un nuovo anno scolastico. Ad intervenire anche l’assessore alla pubblica istruzione Francesca Porpiglia: “Con l’apertura del nuovo anno scolastico rivolgiamo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale il più partecipato augurio di buon lavoro a tutte le componenti della scuola. Un augurio particolare alla nuova dirigente, agli insegnati ed a tutto il personale non docente, perchè loro è l’incarico più gravoso ma nello stesso tempo, più esaltate ed entusiasmante, di fornire agli studenti l’educazione , la cultura. Un augurio ai genitori, alle famiglie affinché sappiano affiancare la loro presenza e la loro insostituibile opera educativa alle attività scolastiche , collaborando con la scuola e partecipando in maniera attiva ai processi formativi dei figli , come a Villa San Giovanni hanno sempre fatto. Oggi però l’augurio più importante va agli studenti. E l’augurio che ci sentiamo di rivolgere , per questo nuovo inizio, è che la scuola possa non essere solo il luogo dove acquisire competenze e potenziare abilità, ma sia soprattutto il luogo che vi aiuti a diventare individui liberi e autonomi, capaci di autodeterminarvi attraverso la conoscenza di sé, degli altri e della società. E se è vero che ogni nuovo anno scolastico può destare ansia e preoccupazione, porta con se il desiderio di rivedere i compagni e di conoscerne di nuovi e quella sensazione tutta speciale che solo il primo giorno di scuola riesce a trasmettere.

La scuola è sempre vicina a noi, ci accompagna durante il cammino della nostra vita; è a scuola che spesso incontriamo la persone più care della nostra vita; è a scuola che impariamo a comportarci con gli altri e a stringere relazioni affettive, a diventare i cittadini del futuro. Come assessore alla P.I. non posso nascondervi che la scuola sta vivendo momenti di particolare difficoltà: i continui tagli ai comuni hanno determinato un taglio delle risorse finanziarie e strutturali, elementi necessari ad normale svolgimento del servizio educativo. In questo contesto, dovendo fare delle scelte, nel garantire in ogni caso il regolare servizio di mensa e trasporto, è stato comunque fatto uno sforzo economico particolare per assicurare, attraverso l’assistenza specialistica, a numerosi studenti diversamente abili le stesse opportunità date agli altri ed a breve, esperite alcune formalità tecniche, ne partirà il servizio”.