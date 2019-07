di Luigi Mamone

Alla luce delle recenti notizie veicolate dai più importanti organi di stampa italiani, che mettono in evidenza una connection fra le cosche reggine Alvaro e Piromalli e il clan romano dei Casamonica, tradottasi nell’ingresso oltre il gate del porto di Gioia dell’imprenditore Pietro D’Ardes, ex Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Roma riconvertitosi in imprenditore e, all’epoca, Presidente della Coop Lavoro di Roma, tutta la vicenda All Services assume una nuova luce. Finalmente – forse – le indagini potranno chiarire aspetti ancora non del tutto delineati, nonostante la raffica di condanne – ormai definitive – con le quali si è concluso il processo “Cent’anni di Storia”, istruito dalla Dda reggina, guidata dall’attuale Procuratore capitolino Pignatone e celebratosi a Palmi.

La All Services, società Cooperativa a Responsabilità Limitata – prima che le cosche decidessero di impadronirsene – dava lavoro ad oltre 150 unità lavorative, con proficui utili di gestione. L’”affare Casamonica” getta nuova luce sulla scalata delle cosche sulla Coop All Services. L’azienda fu fondata nel 1998 da due imprenditori apertamente schierati – per consolidata militanza politica e scelta ideologica – contro la Mafia: Bruno Morgante e Luigi Longo, ai quali, nel 2001, si aggiunse l’ex Sindaco Antimafia di Gioia Tauro Aldo Alessio . L’azienda si occupava di movimentazione delle merci: sbarco e imbarco sulle navi e logistica. Fu proprio la scelta di puntare decisamente al potenziamento della logistica, anche attraverso un accordo commerciale con la Compagnia Portuale di Livorno che avrebbe consentito alle merci in arrivo da paesi extra europei di essere lavorate a Gioia Tauro e da qui spedite in tutta Europa, creò il primo momento d’attrito con i vertici del porto dell’epoca, tutti protesi a sostenere esclusivamente il transhipment. Si trattava di una prospettiva occupazionale impensabile, che avrebbe allargato l’operatività del Porto e, soprattutto, avrebbe creato moltissimi posti di lavoro: una manna per una terra nella quale ancor oggi i giovani lottano per trovare un lavoro, quale esso sia. Questa scelta finì per scontrarsi con gli obiettivi del terminalista Mct che mirava – e mira ancor’oggi – ad un utilizzo del porto gioiese esclusivamente per il transhipment, attività della quale è esclusivista. La All Service, unica società ad operare nel settore del rizzaggio e derizzaggio, si ritrovo’ improvvisamente ad avere ben 4 aziende inserite dalla Mct nello stesso settore. Una situazione che fece entrare in crisi l’azienda.

I FATTI – “Cent’anni di Storia” racconta – nei lunghi verbali d’udienza e nella parte motiva della sentenza – di una pressione delle cosche sempre più forte e alla fine asfissiante per indurre i tre soci a cedere la guida della Coop. Pressioni tradottasi in ripetuti attentati incendiari contro i veicoli personali e aziendali, e perfino in una bomba Molotov scagliata contro la casa di un altro Consigliere

della Coop. Tutto accadde in una notte. Fu l’acme dell’attacco delle ‘ndrine contro la All Services, seguito dalle richieste estorsive. La Coop All Services all’epoca aderiva al Consorzio “Gioia Tauro Sviluppo” guidato da Nino De Masi e di cui Luigi Longo era Vicepresidente, che mirava a creare le strutture che, anche in forza dell’accordo logistico della All Services, sarebbero state necessarie per diversificare e moltiplicare le possibilità di lavoro.

Davanti a tali richieste De Masi e Longo – senza esitare un momento – si rivolsero alla magistratura indicando con articolate denunce i responsabili delle attività criminali poi giudicate nel contesto dei Processi “Tallone d’Achille” e “Conchiglia”.

Davanti alla linea di resistenza alle pressioni e di rifiuto delle logiche mafiose dei tre soci fondatori, e di buona parte dei componenti il consiglio di Amministrazione, che pur di non cedere alle ‘ndrine aveva deliberato la messa in liquidazione della Coop, i capi delle ‘ndrine e i loro oscuri partner cambiarono strategia ed iniziarono ad operare pressioni sui tanti soci cooperatori al fine di costruire un fronte alternativo capace di estromettere in maniera apparentemente legale i tre irriducibili avversari. Il Golpe si consumerà nel corso di una Assemblea priva – pare – dei crismi di legalità effettuata in uno Studio Notarile di Sant’Eufemia con l’estromissione dal vertice cooperativo di Longo , Morgante e Alessio e la nomina di un commissario liquidatore: Girolamo Cutrì di Rizziconi, che oggi, da oltre un anno, è detenuto in carcere perché a sua volta accusato di essere colluso o contiguo con la Mafia. La mission di Cutrì finisce dopo un mese con le sue dimissioni e dopo una serie di inserimenti di nuovi soci nella compagine: uomini vicini alle cosche, contro i quali pendeva un processo dove la All Services era Parte Civile, e i cui legali furono repentinamente revocati dall’incarico. Manovre – quest’ultime – necessarie a neutralizzare il peso di Longo, Morgante e Alessio. Basti dire che il nuovo management della Coop era direttamente – per evidenti legami di parentela – riconducibile a quelle cosche fino ad allora tenute lontane. Alle dimissioni di Cutrì, seguì la nomina di Luccisano, un ex bancario, la cui prima impellenza fu quella di licenziare in tronco Longo, Morgante e Alessio. Il regno di Luccisano è breve. Lontano da Gioia qualcosa si muove. E sulla scena – ex post deduciamo – irrompono i Casamonica nascosti e rappresentati da Pietro D’Ardes, dietro il paravento della Coop Lavoro e con il supporto di potenti e misteriosi alleati, politici e non. In una intercettazione Pietro D’Ardes dice: “Io ho mosso gente ad alto livello…. Anche politico…. Eh… che ottengono….Poiché sono legati ad un discorso massonico importante…. Capito? “Chi é d’Ardes?”

Soccorra la Sentenza del processo Cent’anni di Storia che ne traccia un profilo che lascia poco spazio a ulteriori commenti: “D’Ardes Pietro (che era a capo di numerose cooperative, tramite le quali forniva manodopera a supermercati ed altre aziende) e tale Casamonica Rocco, pregiudicato per traffico di stupefacenti ed altro, soggetto molto noto ai loro uffici, in quanto al vertice di un numeroso gruppo di

zingari italiani presenti su Roma, nonché coniugato con una donna imputata più volte per il delitto di usura, la quale si frequentava con il predetto imprenditore romano, presso una delle cui cooperative risultava formalmente lavorare in regime di affidamento in prova, sebbene di fatto, non svolgesse presso di essa alcuna precisa mansione, il che aveva fatto supporre agli inquirenti che il D’Ardes- che in breve tempo aveva costruito un vasto impero economico- in qualche modo fosse riuscito in ciò riciclando il denaro acquisito illecitamente dal Casamonica medesimo”.

Di fatto la terna commissariale di liquidatori, nominati dal ministero dell’Industria, poco tempo dopo avrebbe venduto a D’Ardes, a prezzi di realizzo, la All Services. L’estromissione dei Molè dal Porto, consentì così l’ingresso dei Casamonica ai fianco degli Alvaro. Non casualmente subito dopo l’acquisizione di All Services da parte di Coop Lavoro e – dunque – di D’Ardes, in nome e per conto dei Casamonica- Alvaro , si registra l’assassinio di Rocco Molè: esattamente il giorno successivo al rilascio da parte dell’Autorità Portuale, guidata dall’Ing. Grimaldi, del nullaosta per l’acquisizione della Coop. Il nuovo scenario vedeva così consolidato dentro il porto l’asse calabro – capitolino fra gli Alvaro e i Casamonica con l’annullamento della presenza del fronte della legalità di Alessio, Morgante e Longo. Oggi, tardivamente ,questo inquietante scenario è emerso: anche se appare solo

la punta di un iceberg grandemente sommerso. Il merito è certamente delle denunce di Alessio e Longo: contributo al servizio della Giustizia, questo, più volte ribadito dall’Estensore della Sentenza del processo Cent’anni di Storia. La vicenda dimostra che in Calabria esistono una serie di imprenditori che non si piegano al malaffare, ma che lottano – senza la ribalta dei media – contro il cancro ‘ndranghestico che paralizza lo sviluppo e la crescita del territorio.