Ho letto la folle e denigratoria descrizione presente fino a qualche ora fa sul sito della compagnia aerea anglo-svizzera Easyjet dove la Calabria veniva raccontata come un meraviglioso posto da visitare in sicurezza con quella sua «evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti».

Sembrerebbe una fake news ma, purtroppo, non è così. E la pezza messa da Easyjet, che si è anche scusata per l’errore, pare essere peggio del buco. Nel frattempo, infatti, al posto del testo precedente la società crede di aver rimediato inserendo un’altra descrizione surreale anche se non offensiva di Lamezia Terme. Come se chi progettasse un viaggio in Calabria lo facesse solo per visitare questa città e non tutte le meraviglie che la Calabria offre da Sibari a Reggio Calabria passando per Crotone, Catanzaro e Vibo. Le spiagge meravigliose, l’enogastronomia, i beni culturali e tanto altro.

La situazione, in realtà, è molto diversa. Basterebbe ricordare alla compagnia di viaggio anglo-svizzera che solo nei primi tre mesi del 2019 la Calabria registrava un incremento di turisti pari 40% rispetto al 2018. Solo in Calabria si può fare il bagno la mattina e per poi fare una escursione in Sila, Aspromonte o Pollino il pomeriggio e di sera gustare piatti tipici a base di carne o pesce con una versatilità senza eguali sul resto della Terra.

Una pubblicità negativa quella messa in campo da Easyjet che la Calabria non merita. Nelle prossime ore presenterò di una interrogazione parlamentare con la speranza che il Ministro ai Beni e alle Attività Culturali e l’assessore regionale al ramo si attivino sin da ora nelle opportune sedi per riparare a questo danno subito dai calabresi e da tutte le attività produttive e turistiche.