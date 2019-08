Di Rosa Fameli Foti

Ieri sera per la rassegna “Ridi Palmi”, grande attesa per l’arrivo del comico cabarettista Franco Neri, calabrese ma da anni a Torino. Progetto ideato dal direttore artistico Carmelo Ferraro e Gabriele Schifanella. I primi successi di Neri sono stati all’interno della cerchia di amici, e dopo le prime battute, li vedeva spesso coinvolti all’interno delle sue storie. Poi l’arrivo a Zelig è stato breve, un susseguirsi di coincidenze favorevoli hanno spianato la strada di questo nostro compaesano, il quale ci svela all’interno di un noto bar di Palmi delle curiosità: < < il mio asse di partenza è stato proprio la parte dell’amicone, quindi tra i miei amici. Io sono partito come imitatore poi un giorno parlando con mio padre è nata l’avvento della figura del calabrese che parte con la valigia di cartone. Ho cercato di far conoscere le problematiche di qualunque persona che lasciando la propria terra, si trova ad affrontare tante difficoltà. E da qui la famosa frase “Franco o Franco” quasi un marchio che mi contraddistingue>>. Franco è vissuto quasi sempre a Torino e ci racconta che ha molti amici e parenti calabresi, anche all’estero, da cui ha assorbito molte sfaccettature che apporta nei suoi personaggi. Il cinema è stato sempre un pallino di Franco: < < i primi filmati li facevo con amici e li mandavo alle case di produzione senza fortuna in quel periodo. Comunque speravo sempre di farlo e così è stato. Ho avuto l’onore di lavorare con Margherita Bui, anche una piccola parte nel famoso film cult “il bar dello sport” con Jerry Calà e Lino Banfi. Ovviamente un film che resterà nella storia della cinematografia italiana>>. Chiediamo a Franco quale film è stato il preferito: < < quello che mi vede protagonista e che preferisco è stato girato proprio qui in Calabria, s’intitola “Aspromonte” ed è stata una bellissima esperienza, anche se non è un film comico ma drammatico; passato anch’esso dalle sale cinematografiche, ha avuto un discreto successo e tuttora lo vediamo spesso girare in tv>>. La partecipazione non solo di Zelig, ma anche a “Striscia la notizia” dove Franco ha presentato per una stagione insieme ad Ezio Greggio:< < diciamo che la mia popolarità arriva da Zelig però la conduzione di Striscia la Notizia per tre stagioni di seguito con Ezio Greggio è stata un’esperienza bellissima>>. Sappiamo che Franco Neri è stato spesso anche al Maurizio Costanzo show, chiediamo a lui chi è Maurizio Costanzo: < >. Chiediamo a Franco i suoi prossimi progetti: < < a breve girerò un film, poi tante serate di cabaret, teatro, anche all’estero qualche reunion con amici italiani>>. Domandiamo ancora cosa sente Franco quando calca le tavole del palcoscenico: < < diciamo che è una bella sensazione, adrenalina a mille, sei un tutt’uno con la gente. Cerco di farli entrare dentro il mio racconto, dentro il viaggio narrativo, e loro si divertono, vedendo le immagini che tu gli proponi. La soddisfazione sta sempre nell’attenzione che ti dà il pubblico. La difficoltà è nel farli stare seduti e attenti per più tempo possibile, facendoli divertire. Diciamo che stasera cercherò a Palmi di fare questo>>. Infine siamo curiosi di sapere se Franco è la prima volta che viene a palmi :< < No, sono stato più volte a Palmi, è una bella cittadina, ordinata, pulita. Abbiamo anche fatto un video anno scorso, con una bellissima auto, un Fiat 128 sport dell’amico Roberto che ringrazio, il quale ha fatto moltissime visualizzazioni. Sono felicissimo di essere qui, vi aspetto numerosi all’anfiteatro località motta, vi aspetto a battere le mani…ciao!!>>.