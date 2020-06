POSTE: DEL FANTE: ‘CON EMERGENZA CRESCITA IMPORTANTE DI E-COMMERCE E DIGITALE’ =

‘Da pandemia conseguenze pesanti, spinta per recuperare arriverà

anche da assicurazioni’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “L’emergenza sanitaria ha avuto conseguenze

pesanti anche per il gruppo, ma è stata l’occasione per una crescita

importante di due aree di attività: l’e-commerce e il digitale, con

l’accelerazione dei trend previsti dal piano industriale 2018-2022”.

Così Matteo Del Fante amministratore delegato di Poste Italiane, in

un’intervista al ‘Sole24Ore’. “In settori cruciali siamo in anticipo

sugli obiettivi di quasi due anni. Sono stati raggiunti traguardi

impensabili fino a pochi mesi fa”. Sul fronte del digitale, ricorda

inoltre Del Fante “nell’ultimo anno abbiamo speso 750 milioni tra

investimenti, manutenzioni e aggiornamento delle piattaforme”.

Nel periodo della pandemia, continua l’amministratore delegato

nell’intervista al quotidiano, “i volumi di traffico e delle

transazioni sono stati in forte aumento: +50% del traffico voce

rispetto alle previsioni del piano industriale, +50% dell’utilizzo dei

canali digitali, +50% il rilascio delle identità digitali Spid, +100%

del traffico dati, +50% dell’utilizzo di reti terzi su cui abbiamo

deciso di puntare, in particolare quella della Federazione italiana

tabaccai. La pandemia ha modificato le abitudini di vita creando nuovi

consumi”. Nonostante ci siano state nuove opportunità di sviluppo e

crescita in alcune aree come quella digitale, i risultati del gruppo

“risentono dei tre mesi pieni in cui il Paese ha dovuto fermarsi, con

l’impossibilità di vendere prodotti a valore aggiunto. La conseguenza

è che, purtroppo, l’obiettivo previsto dal piano industriale di

portare il margine operativo a 1,8 miliardi si è allontanato”.

A risentirne, continua Del Fante “è sicuramente il risparmio e gli

investimenti finanziari ma da qualche giorno siamo tornati alla

normalità pre Covid, cioè ai livelli di metà febbraio, con circa 200

milioni di raccolta lorda giornaliera tra risparmio postale e polizze

vita, a cui va aggiunta la vendita giornaliera di oltre 10 mila carte

di pagamento e telefonia”. La spinta per recuperare, conclude, “verrà

dall’e-commerce e dal digitale, ma anche dalle assicurazioni, sia nel

ramo vita dove siamo al primo posto sia nel ramo danni. In più

coglieremo le opportunità date dai provvedimenti governativi per

superare l’emergenza sanitaria ed economica, che la rete degli uffici postali

può supportare adeguatamente”, conclude l’ad di Poste.

(Tam/Adnkronos)