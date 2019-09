La zona industriale di Maierato, nel Vibonese, continua ad essere nel mirino della criminalità organizzata con degli atti intimidatori. Ad esser presa di mira, questa volta, è la Dusty, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Vibo Valentia e che si trova nella zona industriale di Maierato. Un dipendente ha trovato questa mattina davanti all’ingresso del capannone, una bottiglia contenente del liquido infiammabile e dei proiettili. Allertati i Carabinieri sono intervenuti per le indagini e per risalire agli autori del gesto. Gli investigatori stanno ora visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza dei quali è dotata l’area in cui sono depositati i mezzi dell’azienda che gestisce la raccolta rifiuti.