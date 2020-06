Grande successo per i ragazzi della scuola media di Anoia appartenente all’Istituto Comprensivo Anoia – Giffone – F. Della Scala di Cinquefrondi: hanno fatto centro al primo colpo, arrivando primi al Premio Scuola Digitale a livello provinciale.

Gabriel Alonzo, Eugenio Agostino e Domenico Defelice hanno messo a punto un progetto basato su un linguaggio di programmazione che permette la gestione dei semafori ad un incrocio e dell’illuminazione pubblica regolata da sensori di crepuscolo e di movimento.

I ragazzi hanno scoperto il piacere di lavorare in squadra, mettendo al servizio, gli uni degli altri, la loro passione e la loro inventiva grazie alla guida del prof. Panzera che ha sottolineato come i giovani abbiano degli interessi che gli adulti devono stimolare.

Felicissima per il traguardo raggiunto la Dirigente Scolastica dott.ssa Gioconda Saraco a cui va il merito di avere creduto nel progetto ma soprattutto nei docenti e negli alunni che ha ringraziato per l’impegno e la dedizione. Alla prima partecipazione, infatti, hanno dimostrato tutto il loro valore vincendo una competizione che li vedeva gareggiare con scuole già impegnate da tempo su questo fronte. Inoltre la stessa ha precisato come l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi possano essere molto utili per lo sviluppo e la crescita dei ragazzi, soprattutto, in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo.

Orgoglioso anche il Sindaco Alessandro Demarzo, contento di vedere che la scuola di Anoia sia ritornata ai fasti di un tempo e fiducioso che questa possa essere solo la prima di tante altre soddisfazioni che è possibile raggiungere grazie alla sinergia tra le Istituzioni: Scuola e Comune.

Adesso si aspetta la selezione regionale di giorno 10 ma siamo certi che comunque vada sarà un successo!