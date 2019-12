Sembra che il candidato per il centrodestra è oramai cosa fatta, sarà Jole Santelli a guidare la coalizione per le regionali del 26 gennaio prossimo.

Giorni concitati colmi di veti e altlà finchè sembra abbia prevalso una sorta di buon senso, anche in virtù del fatto che mancano pochissimi giorni per la presentazione delle liste.

Forza Italia dichiara in una nota stampa delle 16.36 che “Per quanto riguarda la Regione Calabria, confermiamo la andidatura al ruolo di Presidente della Regione dell’onorevole Jole Santelli”.

Questa la nota integrale

“Nel rispetto degli accordi assunti, continueremo a sostenere con convinzione ed impegno la candidata a Presidente della Regione Emilia Romagna indicata dalla Lega, la senatrice Lucia Borgonzoni. Per quanto riguarda la Regione Calabria, confermiamo la candidatura al ruolo di Presidente della Regione dell’onorevole Jole Santelli. Per quanto riguarda la Campania, sempre in base agli accordi assunti che assegnano a Forza Italia l’indicazione del candidato Presidente, confermiamo la già più volte annunciata candidatura dell’on. Stefano Caldoro. Ricordiamo in questa occasione che Forza Italia è il partito che ha fondato il centrodestra più di 25 anni fa e che da allora ha gestito e continua a gestire con assoluta lealtà i rapporti con gli alleati”.

Adesso il problema si pone con Mario Occhiuto, il sindaco di Cosenza (con il fratello Roberto, parlamentare azzurro), “vittima”, insieme al fratello dei veti della Lega di Salvini. In ogni caso sono i veri perdenti contro la vittoria della Santelli che strappa un punto a suo favore e vince la “partita” riuscendo a scalzare “l’ex amico” e collega di Giunta Mario.

A questo punto cosa faranno? Tenteranno ugualmente la strada di correre da soli, la stessa nei fatti intrapresa dal governatore uscente Mario Oliverio? Anch’esso vittima del veto ricevuto dal suo stesso partito, il Partito Democratico che ha deciso di puntare sull’imprenditore del tonno Callipo.

Nei giorni scorsi avevamo accennato del nuovo movimento del vicepresidente della Camera dei Deputati “Voce libera” con un seguito di qualche decina di parlamentari, e sul fatto che anche gli Occhiuto avessero guardato favorevolmente a questa scelta, ora quanto influirà questa eventuale presa di posizione in virtù di una scelta autonomista per gli Occhiuto? Staremon a vedere. In ogni caso, il centrodestra ha il suo candidato ed è Jole Santelli che potrebbe diventare il primo Governatore donna alla guida della Calabria.

(GiLar)