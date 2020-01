«Parto dall’unico dato certo, che mi riempie di orgoglio, che è quello della Calabria: per la prima volta in una regione del Sud ci siamo e siamo determinanti. Sono felicissimo di essere stato più volte in Calabria, ci tornerò per mantenere gli impegni presi», afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, alle porte di Bologna. Soddisfatto anche l’azzurro Antonio Tajani: «Jole Santelli è una rappresentante storica di Fi, dalla Calabria riparte Fi e la riscossa del Sud». Il numero del partito manda anche un messaggio preciso agli alleati, in particolare alla lega di Matteo Salvini, parlando di un successo straordinario per Santelli. Questo significa che i nostri candidati sono vincenti e che Fi è e resta indispensabile è fondamentale per il centrodestra».