Sezioni presidente: 43/2420

Sezioni liste circoscrizionali: 43/2420

Candidati Presidente e Liste circoscrizionali Voti​ %​Seggi

● Carlo TANSI detto Tanzi (Civico)​ 264​ 04,39​0

● Filippo CALLIPO detto Pippo (Csx) ​ 1.824​ 30,35​ 0

● Jole SANTELLI​(Cdx) 3.486 58,00​ 0

● Francesco AIELLO (M5S) 436​ 07,25​ 0

Elettori: 1.895.947 – Affluenza al 44,32%

Dato aggiornato al: 27/01/2020 ore 01:22

Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali

Sulla base dei primi sondaggi e delle prime proiezioni nelle elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio 2020 otterrà il maggior numero di voti, con un numero di preferenze corrispondente ad una percentuale superiore al 50 % la LISTA REGIONALE N. 3 – con candidato Presidente Jole SANTELLI –, coalizione di Liste di Centro-destra composta da “Casa delle libertà”, “Forza Italia”, “Lega Salvini”, “Fratelli d’Italia”, “Unione di centro”, “Jole Santelli Presidente”con una forchetta (divario) tra il 49% e il 53%, mentre secondo, sempre stando ai primi sondaggi e le prime proiezioni risulta essere Filippo ‘Pippo’ CALLIPO candidato con la coalizione di Liste “Io resto in Calabria”; “PD”; Democratici Progressisti”, con una forchetta tra il 29% e il 33% . Staccati il prof. Francesco AIELLO e il ricercatore Carlo TANSI

L’On. Avv. Jole SANTELLI, neo-eletta Presidente della Giunta della Regione Calabria, è nata a Cosenza il 28 dicembre 1968.

L’On. SANTELLI, eletta alla Camera dei Deputati nelle Legislature XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, dal 27 marzo 2018 risulta iscritta al Gruppo parlamentare Forza Italia – Berlusconi Presidente.

L’ On. dott.ssa Jole Santelli è stata Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia (dal 2001 al 2006) nel secondo e terzo Governo Berlusconi, nonché Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (da maggio a dicembre 2013) nel Governo Letta.

Studi : ● – Licenza di maturità classica conseguita al Liceo Classico “Bernardino TELESIO” di Cosenza il 9 giugno 1986 con votazione 60/60; ● – Laurea in Giurisprudenza conseguita in Roma il 13 dicembre 1990, con votazione 110/110 presso l’Università “la Sapienza” con una tesi in diritto penale; ● – Specializzazione in diritto e procedura penale presso l’Università “La Sapienza” di Roma; ● – Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale conseguita il 20 giugno 1994; ● – Diploma dell’Istituto “ISLE – Istituto per la documentazione e gli studi legislativi”; ● – Scuola di scienza e tecnica della legislazione, anno 1996-1997.

Ed ecco le coalizioni di Liste in competizionenelle elezioni regionali della Calabria del 26 gennaio 2020:

● LISTA REGIONALE N. 1 – Candidato Presidente

Carlo TANSI detto Tanzi nato a Cosenza il 22 luglio 1962, Laurea in Scienze Geologiche, ricercatore CNR

● LISTA REGIONALE N. 2 – Candidato Presidente

Filippo Callipo, detto Pippo, nato a Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, il 22 giugno del 1946, imprenditore

● LISTA REGIONALE N. 3 – Candidato Presidente

On. Jole SANTELLI, nata a Cosenza, il 28 dicembre 1968 – Laurea in giurisprudenza; Avvocato

● LISTA REGIONALE N. 4 – Candidato Presidente

Candidato Francesco AIELLO, nato a Settimo Torinese (TO) l’11/10/1965, Professore Ordinario di Politica Economica