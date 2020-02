La Corte d’appello di Catanzaro ha proclamato, questa mattina, ufficialmente eletto il presidente della Regione, Jole Santelli. Santelli, candidata alla presidenza della Regione con il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali dello scorso 26 gennaio con il 55,29% (449.705 voti). Per quanto riguarda la Giunta ha rosposto, “Solo nomi di qualità, nell’interesse della Calabria”.

Jole Santelli, candidata per il centrodestra, ha vinto le elezioni regionali del 26 gennaio scorso con il 55,29%, contro il candidato del centrosinistra, Pippo Callipo (30,14%), sul candidato del M5S Francesco Aiello (7,3%) e sul candidato di Tesoro Calabria, Carlo Tansi (7,2%).

Ad attendere Santelli alla Corte d’appello di Catanzaro, il deputato e commissario regionale di Fdi, Wanda Ferro, e i rieletti consiglieri regionali Baldo Esposito (Casa delle Libertà) e Mimmo Tallini (Forza Italia).

Oltre a Jole Santelli sono stati proclamati anche gli eletti, tra cui Pippo Callipo (non presente a Catanzaro) che sarà il portavoce dell’opposizione in consiglio regionale.