Jole Santelli, deputato di Forza Italia e vicesindaco di Cosenza, salvo colpi di scena e improbabili ripensamenti sarà la candidata del Centrodestra alle elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, al vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni il leader della Lega ha confermato il suo no categorico alle ipotesi Mario Occhiuto, sindaco azzurro di Cosenza, Roberto Occhiuto, il fratello, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia. A questo punto, visto che come da accordi il candidato in Calabria spetta a Forza Italia, Berlusconi ha messo sul tavolo il nome di Jole Santelli (51 anni il 28 dicembre) registrando un sostanziale ok da parte di Lega e Fratelli d’Italia. L’accordo non è stato ufficializzato oggi solo perché i vertici di Forza Italia devono ora far “digerire” al partito calabrese il no ai due Occhiuto e la virata sulla Santelli.

LA NOTA CONGIUNTA DI BERLUSCONI, SALVINI E MELONI – “C’è crescente preoccupazione per il liquefarsi della maggioranza di governo, che però propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette.Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia rappresentano la coalizione di centro-destra che è largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni, sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia stanno facendo in Parlamento un’opposizione dura e le elezioni regionali del 2020 confermeranno che le sinistre e il Movimento Cinquestelle non godono più della fiducia degli italiani.Con grande spirito di coesione e di collaborazione, dopo un lungo e costruttivo confronto tra i leader, i tre partiti hanno raggiunto un accordo sui profili dei candidati governatori e sulla composizione delle liste per le Regioni che andranno al voto e che sarà perfezionato nei prossimi giorni”.

ECCO CHI E’ JOLE SANTELLI – Nel 1994 si è iscritta a Forza Italia e dal giugno del 1996 ha collaborato con l’ufficio legislativo del gruppo di FI al Senato, per poi passare a quello della Camera nel 1998; dal 2000 coordina il dipartimento giustizia del partito azzurro. Nel 2001 è stata eletta deputato con il sistema maggioritario nella circoscrizione Calabria, nel collegio di Paola, membro della commissione Giustizia. È stata sottosegretario al ministero della Giustizia sia nel secondo che nel terzo governo guidato da Silvio Berlusconi (dal 2001 al 2006). Rieletta per un secondo mandato alle elezioni politiche del 2006, candidata nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Emilia-Romagna. Viene riconfermata alla Camera dei deputati alle successive elezioni del 2008 nelle liste calabresi del Popolo della Libertà venendo eletta vicecapogruppo alla Camera dei Deputati del gruppo. Nella corrente legislatura ricopre l’incarico di vicepresidente della I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e degli Interni) ed è membro di diversi organi parlamentari. Con le elezioni politiche del 2013, Jole Santelli è capolista nella circoscrizione Calabria, e viene eletta per la quarta volta Deputato. Il 2 maggio 2013 viene nominata Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sotto il Ministro Enrico Giovannini nel Governo Letta, carica che mantiene fino alle dimissioni rassegnate il successivo 6 dicembre, a seguito della sua adesione al nuovo progetto di Forza Italia che si colloca all’opposizione del Governo. È Coordinatore Regionale della Calabria di Forza Italia e dal giugno 2016 Vice Sindaco della città di Cosenza. Nel 2018 è rieletta alla Camera nel proporzionale in Calabria.

(Fonte Affaritaliani)