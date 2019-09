Martedì 3 settembre prende vita il VII appuntamento della stagione estiva della rassegna APP – Arte Pane e Poesia. Presso il centro storico della città di Paola, nel cuore di Largo Sette Canali, all’esterno del Centro Laboratoriale “Antonio Eboli”, immersi in un’atmosfera calda e suggestiva, sarà di scena la musica e l’arte a partire dalle ore 22:00. Protagonista di questa tappa all’insegna della musica elettronica, Kim Ree Heena, il nuovo progetto solista del polistrumentista, cantante e autore Alessio Calivi. Nei suoi brani si alternano diversi temi, alcuni cantati, altri strumentali, atmosfere ambient, suoni elettronici a braccetto con suoni industriali, senza però mai abbandonare la classica “forma canzone” e l’uso della lingua italiana, scelta stilistica del musicista fin dal suo esordio.



Il progetto Kim Ree Heena, nato con un’intensa attività live, mette insieme musica elettronica e immagini. I suoi live sono, infatti, accompagnati dalla proiezione di visual, realizzati dagli artisti Toni Zappa e Salvatore Insana. A impreziosire quest’altra incursione artistica nei luoghi della città di Paola, le opere dell’artista visuale Stella Forciniti, che porterà in scena una mostra di collage digitali, un connubio perfetto tra fotografia e design. Dopo la partecipazione a numerosi festival calabresi, Stella mette in mostra nel centro storico della città i suoi quadri, raccontando un viaggio onirico speciale, oltre i confini della realtà. La rassegna App – Arte, Pane e Poesia è promossa dalle Associazioni di promozione sociale Paolab e creATTIVAmente, con il patrocinio del Comune di Paola. Questo settimo appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Corto Circuiti.